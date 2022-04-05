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حزب الله واتحاد بلديات الضاحية يواصلون رفع النفايات من الضاحية

بحثَ وفدٌ من كتلةِ الوفاءِ للمقاومة واتحادِ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبية معَ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ملفَ أزمةِ النفاياتِ في منطقةِ بعبدا وجوارِها وتمَ الاتفاقُ على ان يطلبَ الرئيسُ ميقاتي من حاكمِ مصرفِ لبنانَ زيادةَ السيولةِ للشركتينِ المتعهدتينِ لاعمالِ الكنسِ والجمع.
رمز الخبر: ۶۵۵۲۶
تأريخ النشر: 04 April 2022

بحثَ وفدٌ من كتلةِ الوفاءِ للمقاومة واتحادِ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبية معَ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي ملفَ أزمةِ النفاياتِ في منطقةِ بعبدا وجوارِها وتمَ الاتفاقُ على ان يطلبَ الرئيسُ ميقاتي من حاكمِ مصرفِ لبنانَ زيادةَ السيولةِ للشركتينِ المتعهدتينِ لاعمالِ الكنسِ والجمع.

ومنذُ الامس، بدأَ حزبُ الله واتحادُ بلدياتِ الضاحيةِ الجنوبية رفعَ النفاياتِ المتراكمةِ في الشوارعِ بشكلٍ تدريجي بانتظارِ نتائجِ الحلولِ الرسمية، بسبب توقف شركة سيتي بلو عن العمل، بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن دفع أموال الشركة المتعهدة رفع النفايات.

المصدر:يونيوز

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