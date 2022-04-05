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ترقب لتشكيلات اللوائح الإنتخابية قبل انتهاء المهلة لتسجيلها

تَنتهي منتصفَ ليلِ الاثنين - الثلاثاء المهلةُ المحددةُ لتسجيلِ اللوائحِ الانتخابية، وبالتالي خروجُ المرشحينَ الذين لم يَنتظموا في أيِ لائحةٍ من السباقِ الانتخابي.
رمز الخبر: ۶۵۵۲۵
تأريخ النشر: 04 April 2022

وهذه الخطوة هي الأخيرة في سياقِ إنجازِ الخطواتِ التحضيريةِ للعمليةِ الانتخابيةِ المقررةِ منتصفَ ايارَ المقبل، وتأتي بعدَ اربعةِ ايامٍ من إقفالِ بابِ سحبِ الترشيحات.

وفي زحلة تم الاعلانُ مساءَ الامسِ عن لائحة "زحلة الرسالة" التي تضمُ ستةَ مقاعد وتتألفُ من الوزير جورج بوشيكيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس، النائب سليم عون عن المقعد الماروني، ربيع عاصي عن المقعد الكاثوليكي، أنطوان الشقية عن المقعد الأرثوذكسي، مرشح حزب الله رامي بو حمدان عن المقعد الشيعي، وحسين ديب صالح عن المقعد السني.

واعلن المرشحُ في دائرة البقاع الثالثة مايز شمص انسحابَه من السباق الانتخابي لصالحِ لائحةِ الامل والوفاء.

وفي الجنوب، اعلن النائبُ السابق أمل ابو زيد سحبَ ترشحِه للانتخاباتِ المقبلة عن المقعد الماروني في دائرة جزين.

والمحَ ابو زيد في تسجيلٍ صوتي الى انَ انسحابَه يعودُ الى رفضِه الانضمامَ الى لائحةٍ يكونُ فيها المرشحُ زياد اسود، قائلاً اِنَ قرارَه هذا لمصلحةِ الناس واِنه كان "عوني وتيار" وسيبقى كذلك أكثرَ من أيِ وقتٍ مضى.

المصدر:يونيوز

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