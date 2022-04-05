رئاسة الوزراء: سنتشاور مع الحلفاء بشأن أي عقوبات جديدة على روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إن "طوكيو تدين قتل روسيا المزعوم لمدنيين في أوكرانيا".

وأضاف كيشيدا في تصريح صحفي، أن "اليابان ستتشاور مع الحلفاء وترد بشكل مناسب بشأن مسألة فرض عقوبات إضافية على روسيا".

وكانت السلطات الالمانية قد أعلنت أمس الاحد، أن "الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا بالقرب من كييف".

بدورها نفت وزارة الدفاع الروسية ما قالت إنه "مزاعم أوكرانية بشأن قتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن" جميع الوحدات العسكرية التابعة لها غادرت مدينة بوتشا، الواقعة خارج العاصمة كييف، في 30 مارس/آذار الماضي".

وقالت إنه "لم يتعرض أي مدني لأذى خلال فترة سيطرتنا على مدينة بوتشا".

ونوهت بأنه "في وقت كانت هذه المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي مواطن محلي للعنف".

المصدر:يونيوز