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ماكرون يؤيّد فرض عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يؤيّد "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم، وذلك بعد العثور على مئات الجثث تعود لمدنيين في منطقة كييف".
رمز الخبر: ۶۵۵۱۶
تأريخ النشر: 04 April 2022

وقال ماكرون في مقابلة إذاعية: "هناك مؤشرات واضحة جدّاً على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الصغيرة، وثبُت تقريباً أنّ الجيش الروسي كان موجوداً فيها".

وأضاف: "ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية".

بدورها، نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في بلدة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أوكرانيا بمحاولة تقويض مفاوضات السلام، عبر الاستفزازات التي تمارسها في مدينة بوتشا الأوكرانية.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنّ "الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلام".

وكانت روسيا طلبت أمس، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في مدينة بوتشا الأوكرانية.

المصدر:يونيوز

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