السلطات تواجه أسوأ موجة وبائية منذ بداية جائحة كورونا

تواجه الصين أسوأ موجة وبائية منذ بداية جائحة كورونا، ما دفعها إلى تشديد إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وفي مدينة شنغهاي الصينية، تم فرض حجر على نحو 25 مليون شخص، ما يقارب كامل سكّانها.

كما توقف الإنتاج في مصانع المدينة التي تديرها شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبعض الشركات الأخرى.

وتواجه شنغهاي موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

هذا وسجلت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، 1366 إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا و39 إصابة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في الصين إلى 156 ألفا و143 حالة.

المصدر:يونيوز