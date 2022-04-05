النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

ستة قتلى و12 جريحًا جراء إطلاق نار في ساكرامنتو بكاليفورنيا

قُتل ستّة أشخاص على الأقلّ وأصيب 12 آخرون جرّاء إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركيّة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، وفق ما ذكرت الشرطة.
رمز الخبر: ۶۵۵۱۲
تأريخ النشر: 04 April 2022

وقالت قائدة شرطة ساكرامنتو، كيثي ليستر، إنّ "عراكاً كبيراً" حصل في وسط المدينة، قبل سماع أعيرة ناريّة.

وعثر المحقّقون على ما لا يقلّ عن سلاح واحد مسروق في مكان الواقعة، مؤكّدين أنّ أشخاصًا عدّة أطلقوا النار خلال الحادثة.

وتحدّثت ليستر عن وجود "حشد" كان حاضرًا في مكان الواقعة، قبل حصول المأساة.

ووفق عدد من وسائل الإعلام، فقد اندلع العراك خارج ملهى "لندن" الليلي الذي افتُتح عام 2019.

وأعلن رئيس بلدية المدينة، داريل شتاينبرغ، خلال مؤتمر صحفي، أنّ من بين الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى، هناك جرحى "إصاباتهم خطرة" وحالتهم "حرجة".

وقالت قائدة الشرطة: "نطلب من الجمهور مساعدتنا في التعرّف إلى المشتبه فيهم وتقديم أيّ معلومات من شأنها السماح لنا بإلقاء الضوء" على هذه القضيّة، مضيفة أنّه لم يتمّ القبض على أيّ مشتبه به حتّى الآن.

وحضّت السلطات السكّان على تجنّب المنطقة التي جرى تطويقها وانتشرت فيها قوّة من الشرطة.

ووقع إطلاق النار في منطقة وسط المدينة التي تضمّ الكثير من الحانات والمطاعم.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الخارجية يختتم زيارته الى وارسو: رتبنا لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانياً من بولندا
الرئيس راجاباكسا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية
زيلينسكي: تحديد مصير أوروبا الشرقية يجري حاليًا على أراضينا
الامم المتحدة تحذر من السير بسرعة مروّعة نحو كارثة مناخية
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان ، عالم ينهار عالم ينهض...!
"حرييت": السلطات التركية تناقش الشروع في حوار مع دمشق
الشامي: الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك المصرف المركزي.. الخسارة وقعت
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05-04-2022
الاحتلال يقمع الشبان في منطقة باب العامود و يعتقل أحدهم لليوم الثالث على التوالي
الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة
الدول الغربية تصعّد عقوباتها ضد موسكو بسبب الادعاءات بارتكاب قواتها "جرائم حرب" في بوتشا
لاعب كويتي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة قبل مواجهة خصمه الإسرائيلي في دبي رفضا للتطبيع
لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا
أبناء عمران يحيون شهر رمضان بالاذكار والطقوس الروحانية
السفير الاميركي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس
مفهوم: الأسود المنفردة
مصرف لبنان المركزي ينفي "الإفلاس" ويؤكد أن الخسائر "قيد المعالجة"‎‎
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 04-04-2022
السلطات تعلن انسحاب القوات الروسية من مدينة سومي في شمال شرق البلاد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية وتدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا
ستة قتلى و12 جريحًا جراء إطلاق نار في ساكرامنتو بكاليفورنيا
بوتين يهنئ رئيس الوزراء الهنغاري بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية
ورقة سياسية: تصعيد اليمين الإسرائيلي في القدس
انتخاب المحافظ رودريجو تشافيز رئيسًا لولاية تمتد 4 سنوات
الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة
سلطات شنغهاي تفرض إجراء فحوصات كورونا على السكان وسط إغلاق كامل للمدينة
رئيس الوزراء: الروس ارتكبوا إبادة جماعية في بوتشا يجب أن يُحاسبوا عليها
وصول أعداد متزايدة من اللاجئين الأوكرانيين إلى العاصمة وارسو
إصابة 4 أشخاص بجروح في حريق بمحطة لتعبئة الغاز في الفلوجة
الاحتلال يقمع الشبان في منطقة باب العامود و يعتقل أحدهم لليوم الثالث على التوالي