ستة قتلى و12 جريحًا جراء إطلاق نار في ساكرامنتو بكاليفورنيا

قُتل ستّة أشخاص على الأقلّ وأصيب 12 آخرون جرّاء إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركيّة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقالت قائدة شرطة ساكرامنتو، كيثي ليستر، إنّ "عراكاً كبيراً" حصل في وسط المدينة، قبل سماع أعيرة ناريّة.

وعثر المحقّقون على ما لا يقلّ عن سلاح واحد مسروق في مكان الواقعة، مؤكّدين أنّ أشخاصًا عدّة أطلقوا النار خلال الحادثة.

وتحدّثت ليستر عن وجود "حشد" كان حاضرًا في مكان الواقعة، قبل حصول المأساة.

ووفق عدد من وسائل الإعلام، فقد اندلع العراك خارج ملهى "لندن" الليلي الذي افتُتح عام 2019.

وأعلن رئيس بلدية المدينة، داريل شتاينبرغ، خلال مؤتمر صحفي، أنّ من بين الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى، هناك جرحى "إصاباتهم خطرة" وحالتهم "حرجة".

وقالت قائدة الشرطة: "نطلب من الجمهور مساعدتنا في التعرّف إلى المشتبه فيهم وتقديم أيّ معلومات من شأنها السماح لنا بإلقاء الضوء" على هذه القضيّة، مضيفة أنّه لم يتمّ القبض على أيّ مشتبه به حتّى الآن.

وحضّت السلطات السكّان على تجنّب المنطقة التي جرى تطويقها وانتشرت فيها قوّة من الشرطة.

ووقع إطلاق النار في منطقة وسط المدينة التي تضمّ الكثير من الحانات والمطاعم.

المصدر:يونيوز