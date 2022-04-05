السلطات تعلن انسحاب القوات الروسية من مدينة سومي في شمال شرق البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في الانسحاب من إقليم سومي شمال شرقي البلاد.

أعلن عمدة مدينة سومي ديميترو زيفيتسكي أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من المدينة، منذ يوم الاحد.

وقال زيفيتسكي على صفحته على تيليغرام الأحد، إن "الانتشار الروسي على مدار الأسبوع شهد إطلاق نار كثيف "عشوائي وشهد ترويعًا للسكان".

وأضاف العمدة: "لقد طاردتهم قواتنا خارج كييف وتشيرنيهيف وكبدتهم خسائر، لكن منطقة كونوتوب ليست خالية من الروس بنسبة 100%، الأوكرانيون يطردونهم تباعًا"، حسب قوله.

وتابع أن مركبات عسكرية روسية كانت قد دخلت المدينة عبر ممر من كييف وتشيرنيهيف عادت باتجاه روسيا، مشيراً إلى إمكانية رؤية الكثير من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة.

الى ذلك، قال الحاكم زيفيتسكي في حديث للتليفزيون الوطني، إن القوات الروسية انسحبت من المدينة وتخلت عن الكثير من معداتها بالمنطقة التي تقع على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا.

وكان قد شهد الأسبوع الماضي انتشارا واسعا للقوات الروسية بين منطقتي بيلوبيليا وكونوتوب، الواقعتين شمال شرقي مدينة سومي.

وتقع مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، وتبعد حوالي 48 كم عن الحدود مع روسيا وكانت من أولى المدن التي تعرضت لهجمات روسية في بداية العملية العسكرية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز