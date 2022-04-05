سلطات شنغهاي تفرض إجراء فحوصات كورونا على السكان وسط إغلاق كامل للمدينة

أمرت سلطات شنغهاي الصينية بإجراء فحوص لسكان المدينة البالغ عددهم حوالي 26 مليون نسمة، وذلك بحثًا عن احتمال وجود إصابات بفيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن غالبية حالات كورونا في شنغهاي بدون أعراض. وبذلك تم تسجيل 7788 حالة إصابة محلية بدون أعراض بالفيروس اليوم الأحد، مقابل 6501 أمس السبت، وارتفع عدد الحالات المصحوبة بأعراض إلى 438 حالة مقارنة بـ 260 حالة يوم السبت.

كما وتخضع شنغهاي في الفترة الحالية بأكملها للإغلاق، الذي أدى إلى صدمة في الأسواق العالمية، وقلق بشأن العواقب الاقتصادية المحتملة، لأن المدينة تعتبر المركز التجاري للصين.

كما ولا تزال الصين واحدة من الدول القليلة التي تنتهج سياسة عدم التسامح المطلق مع كوفيد-19. وهذا يعني الحد من انتشار الفيروس من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي والفحص الإلزامي.

وعلى مدار فترة الجائحة في الصين، تم الكشف عن حوالي 151 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 4.6 ألف حالة وفاة من عواقب مرض كوفيد-19.

المصدر:يونيوز