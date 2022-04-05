الاتحاد الأوروبي يلوّح بفرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال صعدّت عملياتها العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو أنّه سيتم فرض المزيد من العقوبات في حال صعدت روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، صعّد المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، موقفه تجاه روسيا. وقال "سيتمّ فرض المزيد من العقوبات على روسيا حال تصعيدها لعمليتها العسكرية في أوكرانيا".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي يؤكد إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مع روسيا"، موضحاً أنّ "خيار الوصول إلى حلٍ للأزمة يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأشار ستانو إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا".

وفي وقتٍ سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إنّ البرلمان الأوروبي منع الدبلوماسيين والموظفين المدنيين من روسيا وبيلاروسيا من دخول مبانيها.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، أنّه يؤيّد "فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم".

فيما قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سابقاً، إنَّ "الاتحاد الأوروبي وصل إلى الحد الأقصى لقدراته، فيما يتعلق بالإجراءات المالية ضد روسيا".

المصدر:يونيوز