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إجلاء 2694 شخصًا عبر الممرات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إجلاء 2694 شخصًا عبر الممرات الإنسانية في أوكرانيا أمس.
رمز الخبر: ۶۵۵۰۵
تأريخ النشر: 04 April 2022

وأضافت فيريشوك في إحاطتها الصحافية، اليوم الاثنين، أن "469 من سكان ماريوبول سافروا بمركباتهم الخاصة عبر ممرات إنسانية من ماريوبول وبيرديانسك إلى مدينة زاباروجيا".

وأوضحت أنه" في منطقة لوغانسك وحدها تم إجلاء 1467 شخصًا، كما وصلت 7 حافلات برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مدينة مانهش".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز

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