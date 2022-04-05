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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية وتدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها الصباحي، اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي قام بقصف 14 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرةً الى أن تشكيلات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية واصلت هجومها في الليلة الماضية، وتم تدمير سرية كاملة من اللواء 25 الأوكراني المحمول جوًا.
رمز الخبر: ۶۵۵۰۴
تأريخ النشر: 04 April 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية الليلة الماضية، في أجواء مناطق نيكولاييف، خيرسون، كوراخوفكا، إندستريالنو، فيليكا نوفوسيلكا.

وأضاف اللواء كوناشينكوف في احاطة اعلامية اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي قام بقصف 14 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرًا الى أنه "من بين المنشآت المستهدفة موقعان للقيادة، وقاذفان لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" في منطقتي كراسنوغورسك وفيرخنيتوريتسكوي، وبطارية مدفعية واحدة، ومستودعين لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية، وثلاثة مستودعات للوقود، فضلاً عن ستة معاقل ومناطق تمركز المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية"

وتابع أن "وحدات قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد اخترقت تحصينات العدو وتمكنت من السيطرة على قرية "نوفوباخموتوفكا". كما توغلت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق كيلومترين وأغلقت قرية "نوفوتوشكوفسكويه" من الشرق والجنوب".

وقال إنه "تم تدمير 3 مروحيات أوكرانية في قصف للقوات الروسية استهدف مطار بالوفنويه بضواحي نيكولاييف".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد عن تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في تصريحات إن "القوات الروسية دمرت 386 طائرة بدون طيار و224 منظومة صواريخ مضادة للجو فضلا عن 1918 دبابة ومدرعة أخرى، بالإضافة إلى 209 راجمات صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وفي المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 392 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر:يونيوز

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