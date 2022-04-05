انتخاب المحافظ رودريجو تشافيز رئيسًا لولاية تمتد 4 سنوات

إنتُخب المحافظ رودريجو تشافيز، المسؤول السابق في البنك الدولي، رئيساً لكوستاريكا لولاية تمتدّ لأربع سنوات.

وأقرّ المرشح الوسطي خوسيه ماريا فيجيريس بفوز تشافيز الذي حصل على 52,9% من الأصوات مقابل 47,1% لمنافسه، وفق ما أعلنت المحكمة العليا للانتخابات بعد فرز 89% من بطاقات الاقتراع.

ودُعي نحو 3.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، فيما جرت عملية الاقتراع بدون حوادث تُذكر.

وصرّح الرئيس الأسبق خوسيه ماريا فيجيريس أمام حشد من أنصاره: "كوستاريكا صوّتت والشعب قال كلمته. كديموقراطيين، سنحترم دائمًا هذا القرار، أهنّئ رودريغو تشافيز وأتمنّى له الأفضل".

من جانبه، قال تشافيز: "أتلقى بأكبر قدر من التواضع هذا القرار المقدّس من جانب شعب كوستاريكا، بالنسبة لي هذه النتيجة ليست ميدالية ولا جائزة، إنما مسؤولية كبيرة".

ويعد تشافيز البالغ (60 عاماً)، بإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها كوستاريكا، خصوصاً الدّين الخارجي الذي يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الفقر التي بلغت 23%، ومعدّل البطالة الذي بلغ 14% وفضائح الفساد في القطاع العام.

وأضاف تشافيز في آخر تجمّع انتخابي له إن "الثالث من أبريل سيشكل ثورة حقيقية في تاريخ هذا البلد. سننظّف المنزل".

المصدر:يونيوز