رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تعلن عزوفها عن الترشح لولاية ثانية

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، اليوم الاثنين، أنها لن تترشح لولاية ثانية في أيار/مايو.

وقالت لام أمام الصحافيين: "سوف أنهي ولايتي التي امتدّت على خمس سنوات كرئيسة للسلطة التنفيذية في 30 حزيران/يونيو وأختم رسميا مسيرتي المهنية التي استمرت 42 عاما في الحكومة".

وأكدت لام أن قادة بكين الذين أبلغتهم بنواياها في آذار/مارس 2021 ، "تفهموا واحترموا" خيارها، عازية قرارها إلى "اعتبارات عائلية".

وقالت: "علي أن أضع أفراد عائلتي في المرتبة الأولى، وهم يعتبرون أن الوقت حان للعودة إلى المنزل".

ولفتت لام الى أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب استقالة من الوزراء، وهي خطوة ضرورية ينبغي على أي عضو بالحكومة القيام بها قبل دخوله في الحملة الانتخابية.

وبعد مسيرة مهنية في مؤسسات الحكومة، أصبحت لام أول امرأة تترأس هونغ كونغ في عام 2017.

وكانت ولايتها خصوصاً حافلة بالأحداث. أدت الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية عام 2019 إلى بسط الحكومة المركزية الصينية سيطرتها بقوة على المدينة. وتبنّت هونغ كونغ استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة من أجل السيطرة على الفيروس، حتى ظهرت المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى وأغرقت النظام الصحي المحلي.

ومن المقرر اختيار رئيس السلطة التنفيذية الجديد في 8 أيار/مايو، ولكن حتى الآن لم يُكشف عن أي مرشح واقعي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نائب المسؤولة التنفيذية جون لي، وهو عضو سابق في جهاز الاستخبارات، مرشح محتمل.

المصدر:يونيوز