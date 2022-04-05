إصابة 4 أشخاص بجروح في حريق بمحطة لتعبئة الغاز في الفلوجة

أصيب 4 عراقيين، أمس الأحد، في حريق محطة لتعبئة غاز في الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفق مديرية الدفاع المدني العراقي.

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية إصابة 4 أشخاص في حريق اندلع بمحطة الفلوجة لتعبئة الغاز، مساء امس الاحد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل كابينة تزود بوقود الغاز وكرفانات عدد 2 متخذة من قبل افراد الحماية داخل محطة الفلوجة الاهلية لتعبئة غاز العجلات في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار" .

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني اخلت أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام وطوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى خزانات المحطة الرئيسية وانهت الحريق وفتحت تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر" .

وكان مصدر محلي قد أفاد امس الاحد بوقوع انفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاعه.

المصدر:يونيوز