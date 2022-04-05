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8581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شنغهاي والسلطات تكتشف السبب وراء ارتفاع الحالات

ارتفعت الإصابات الجديدة في الصين بأكثر من 13000 حالة من فيروس كورونا، حيث أبلغت وسائل الإعلام الحكومية عن حالة مصابة بنوع فرعي جديد من متغير أوميكرون.
رمز الخبر: ۶۵۴۹۹
تأريخ النشر: 04 April 2022

أعلنت حكومة مدينة شنغهاي في حسابها الرسمي على "ويتشات"، اليوم الإثنين، أن المركز المالي الصيني سجل 8581 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدون أعراض و425 إصابة مصحوبة بأعراض.

وأغلقت شنغهاي، الإثنين الماضي، البلاد على مرحلتين تم توسيعه بعد أيام ليشمل المدينة بأكملها تقريبًا في محاولة للحد من انتشار كورونا.

وبات جميع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة يخضعون حالياً لشكل من أشكال الحجر الصحي.

وارتفعت الإصابات الجديدة في الصين بأكثر من 13000 حالة من فيروس كورونا، حيث أبلغت وسائل الإعلام الحكومية عن حالة مصابة بنوع فرعي جديد من متغير أوميكرون.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن التسلسل الجيني الجديد للفيروس، والذي ظهر على مريض معزول من مدينة تبعد أقل من 70 كيلومترا من شنغهاي، تطور من فرع BA.1.1 لمتغير أوميكرون، نقلاً عن بيانات التسلسل من السلطات الصحية المحلية.

وقال التقرير إن النوع الفرعي لا يتطابق مع فيروسات كورونا الأخرى التي تسبب كوفيد في الصين ولا تلك التي تم إرسالها إلى GISAID - وهي مبادرة علمية عالمية ومصدر أساسي تم إنشاؤه في عام 2008 ويوفر الوصول المفتوح إلى البيانات الجينومية الخاصة بفيروسات الإنفلونزا والفيروس التاجي المسؤول عن جائحة كوفيد-19.

المصدر:يونيوز

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