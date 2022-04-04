عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 04-04-2022

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المال السعودي يظهر

هدنة اليمن: أنصار الله أمام اختبار أخير لقوى العدوان

البنك الدولي يقود الحصار

النهار

البطريرك يسّدد أقسى الانتقادات إلى القضاء

السرايا تبرد الهجمة على حاكم مصرف لبنان “من منطلق حماية المؤسسة لا الشخص”

الليلة اقفال باب تسجيل اللوائح والمواقف الانتخابية لمختلف القوى تشهد تصعيدا

اللواء

بكركي تقطع الطريق على «التمديد الرئاسي».. والصندوق على المماطلة النيابية!

لا ردّ لبنانياً على اقتراح الوسيط الأميركي.. واللوائح تسابق الساعات.. والقمامة مكان الكمامة في الشوارع

الجمهورية

إكتمال اللوائح وسحب ترشيحات غدا

المرحلة الأخطر ما بعد الانتخابات

لماذا حلّ الأزمة اللبنانية قد اقترب؟

إقتتال داخل «قوى الثورة» والسبب تحاصصي!

الديار

الكابيتال كونترول يُحوّل اقتصاد لبنان الحرّ إلى اقتصاد اشتراكي خلافا للدستور

المفاوضات مع «الصندوق» رهينة قبول شروط أولها الهيئة الناظمة للكهرباء

الاقتصاد اللبناني إلى انكماش حاد والمواطن سيدفع الثمن من قوته وحياته

البناء

مفاوضات ألمانيّة روسيّة حول معادلة الغاز بالروبل… وباكستان ساحة مواجهة جديدة

اشتباكات في باب العامود بالقدس… والمستوطنون يُطلقون الرصاص الحيّ

الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدداً… واكتمال اللوائح يفتتح العدد التنازليّ نحو الانتخابات

أسرار

البناء

_ تقاطعت تعليقات صحف ومواقع أميركية عند وقوع الاستخبارات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً في الفشل عن توقع خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين على الأقل، الأولى في فرض اعتماد الروبل لبيع الغاز لأوروبا، والثانية في تموضع قواته حول كييف بما يشبه الانسحاب الجزئيّ.

_ قال خبراء عسكريون إن مشهد التصعيد الذي كان محوره اليمن خلال شهور ماضية سينتقل إلى فلسطين وإن محور المقاومة الذي خرج منتصراً بتحقيق شروط اليمن برفع الحصار سيحصد نصراً مشابهاً بعد جولات تصعيد فلسطينية برفع حصار مشابه عن غزة.

اللواء

_ اعتبر مسؤول بارز أن الإتصال الهاتفي للسفير السعودي وليد بخاري بالرئيس السنيورة يتجاوز المناسبة الرمضانية ويحمل بأبعاده علامات سياسية ذات مغزى!

_ يردد قطب سياسي مخضرم في مجالسه أن كلام رئيس الجمهورية عن عدم مغادرته الرئاسة قبل أن يُسلّم كل الفاسدين للقضاء، يحتاج التمديد لعون عهدين متتالين على الأقل!

_ أفلحت مساعٍ حزبية في تطويق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة والحفاظ على الحد الأدنى من التعاون بينهم لتمرير الفترة التي تسبق الإنتخابات، في حال حصلت في 15 أيار المقبل!

الجمهورية

_ كشف مرجع سياسي أنّ مشروع مطروحا قانون حساساً مطروحاً للبت به، سيُرحَّل الى ما بعد الإنتخابات النيابية وربما الرئاسية أيضاً.

_ تتوقع مصادر متابعة أن تُخلّف الإنتخابات النيابية مزيداً من التداعيات في أحد الاحزاب العريقة غداة الإستحقاق .

_ نائب حزبي سابق في دائرة الشمال الثالثة سيكون له موقف من الإنتخابات قد يدعو فيه مؤيّديه واصدقاءه للتصويت لإحدى اللوائح غير المدعومة من حزبه.

المصدر: صحف