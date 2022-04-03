استشهاد 3 مدنيين يمنيين؛ السعودية تخرق الهدنة

واعلنت قناة المسيرة اليمنية ان القوات السعودية قصفت مناطق في مديرية شدا الواقعة في محافظة صعدة ما ادى الى استشهاد 3 مدنيين يمنيين.

اعلنت مصادر اعلامية يمنية استشهاد 3 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي وصاروخي سعودي امس السبت على شمال اليمن بعد بضع ساعات فقط من اعلان بدء الهدنة في اليمن لمدة شهرين ابتداء من الساعة السابعة من امس السبت.

واعلنت قناة المسيرة اليمنية ان القوات السعودية قصفت مناطق في مديرية شدا الواقعة في محافظة صعدة ما ادى الى استشهاد 3 مدنيين يمنيين.

وجاءت هذه الهجمات السعودية بعد بضع ساعات فقط على اعلان مكتب مندوب الامم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ على بدء الهدنة في اليمن لمدة شهرين ابتداء من الساعة السابعة من امس السبت.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن امس السبت "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة العسكرية والانسانية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الجانب الآخر بذلك".