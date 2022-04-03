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النخالة: المجاهدون يرسمون مستقبلنا بعيدا عن التطبيع والخيانة

وشدد النخالة بأن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من إيمان مطلق بأن نصر الله قادم لا محالة بإذن الله".
رمز الخبر: ۶۵۴۸۵
تأريخ النشر: 03 April 2022

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن المجاهدين يرسمون ملامح مستقبل الشعب الفلسطيني بعيداً عن السلام المدنس ومؤتمرات التطبيع المهينة.

وفي كلمة مقتضبة له، مساء السبت، في وداع شهداء جنين وذكرى معركة جنين الكبرى، قال النخالة: "أنحني أمام إخواني الشهداء الذين ارتقوا فجر أمس في جنين".

وأضاف: "لقد جمع الشهداء بين آيتي القيام والصيام في ظلال معركة جنين".

وأشار إلى أن الهمة المباركة التي تسكن الضفة الغربية الباسلة يسجل فيها المجاهدون أروع نماذج التضحية والبطولة، مؤكدا أن هذه مسيرة شعب اختار الجهاد طريقا للحرية والقدس وفلسطين.

كما أكد أن العدو إلى زوال والمقاومة هي الخيار الذي يلتف حوله الأحرار، مشدداً بأن الآتي أعظم طالما لدينا هؤلاء الفرسان الذين حولوا أيامنا الحزينة لأيام عز وانتصار.

وشدد النخالة بأن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من إيمان مطلق بأن نصر الله قادم لا محالة بإذن الله".

وختم كلمته قائلا: "عظّم الله أجوركم وتقبل الشهداء جميعاً، وعهدٌ ووعدٌ بأن نكمل طريقنا إلى القدس والى فلسطين حتى التحرير".

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