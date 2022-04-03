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بالصورة: قائد الثورة الاسلامية يحضر جلسة تلاوة القرآن الكريم في اليوم الاول من شهر رمضان

رمز الخبر: ۶۵۴۸۴
تأريخ النشر: 03 April 2022

ستقام جلسة تلاوة القرآن الكريم عصر اليوم الاحد وهو اليوم الاول من شهر رمضان المبارك بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، ان هذه المراسم ستقام في الساعة 16:30 من اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (13:00 توقيت غرينتش)، بمشاركة مجموعة من افضل قراء القرآن الكريم في البلاد مع التزام التوصيات الصحية في حسينية "الامام الخميني (رض)".

وسيتم بث المراسم بصورة مباشرة عبر موقع KHAMENEI.IR وقنوات الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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