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الرئيس الايراني يهنئ نظراءه في الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

حلّ علينا شهر رمضان المبارك مرة أخرى لينال المسلمون وعباد الله الصالحون الفرصة في هذا الشهر المبارك والفياض، شهر نزول القرآن الكريم ..
رمز الخبر: ۶۵۴۸۳
تأريخ النشر: 03 April 2022

وجّه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، برقيات منفصلة لنظرائه في الدول الاسلامية، مهنئا حلول شهر رمضان المبارك.

وورد في برقيات التهنئة التي وجهها الرئيس آية الله رئيسي الى نظرائه في البلدان الاسلامية اليوم السبت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: حلّ علينا شهر رمضان المبارك مرة أخرى لينال المسلمون وعباد الله الصالحون الفرصة في هذا الشهر المبارك والفياض، شهر نزول القرآن الكريم وتعيين مقدرات الانسان في ليلة القدر، لبلوغ المراتب السامية بفضل التقوى واجتناب المحرمات وتزكية النفوس وتهذيبها.

وأعرب عن أمله باتخاذ خطوات مؤثرة على نهج تعزيز الوحدة والتضامن في صفوف الامة الاسلامية لاسيما ضد الزمر المثيرة للتفرقة ومنها الارهاب التفكيري وذلك بفضل هذا الشهر المفعم بالرحمة والمغفرة وجهود القادة والمفكرين في البلدان الاسلامية والتأكيد على تنمية روح التعاطف والتضامن بين الشعوب الاسلامية وان يشهد الجميع إزالة الظلم والاضطهاد وارساء السلام واستتباب الامن في جميع ارجاء العالم لاسيما في فلسطين.

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