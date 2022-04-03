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تطور السلاح الفلسطيني الفردي

رمز الخبر: ۶۵۴۷۹
تأريخ النشر: 02 April 2022

على طول مسيرة النضال في وجه المحتل، يبرز الإبداع والمواءمة لدى المقاوم الفلسطيني مع تطورات الوضع الأمني واللوجستي القائم، حيث لجأ إلى ابتكار وسائل من صلب الحياة البديهية التي يعجز الإسرائيلي عن صدها.

○ البنادق 1886: منذ بدء التدفق اليهودي إلى فلسطين، ووجهت الممارسات الصهيونية المتسمة بالعداء المطلق تجاه الفلسطينيين، بالشراسة من قبل أصحاب الأرض. حيث شهدت الفترة الممتدة ما بين عامي 1882-1917، تنفيذ هجمات على الأراضي والممتلكات، ليتحول الاحتكاك بين العرب والصهاينة إلى اصطدام مسلح بواسطة البنادق الفردية عام 1886.

○ رشق الحجارة: كان الاستعمال الأول للحجارة في الانتفاضة الأولى التي بدأت يوم 8 ديسمبر/كانون الأول1987، وكان ذلك في جباليا، في قطاع غزة. ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين. 

 

○ الحرائق: مع بداية شهر حزيران/يونيو 1988، ابتدعت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة أسلوبا جديداً في مواجهة سياسة الإرهاب التي يمارسها الكيان ضد سكان فلسطين المحتلة. وللرد على طريقة التدمير المتعمد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاقتصاد المحلي الفلسطيني، والذي بلغ ذروته في أوائل ربيع 1988 حيث أتلفت حقول القمح واقتلعت أشجار الزيتون والحمضيات من مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وللرد على هذه السياسة بادرت القيادة الموحدة للانتفاضة بأسلوب جديد في المقاومة الشعبية وهو القيام بفعاليات حرق المرافق والمنشآت الزراعية والصناعية الإسرائيلية بما في ذلك الغابات والمراعي.

 

○ رفض بيع الأراضي لليهود عام 1901: وتشير الوقائع إلى انتهاج الفلاحين مقاومة مادية ضد المهاجرين اليهود، من خلال رفضهم بيع أراضيهم طوعًا، وفي الوقت ذاته تصدى الفلاحون للسماسرة في عدد من القرى القريبة من مدينة طبريا عام 1901. وهذا ما يشكل نوعًا آخر من أنواع المقاومة والصمود والتجذر في الأرض أكثر فأكثر، ويصنف في إطار المقاومة المدنية.

○ السكين: أكثر أسلحة المقاومة الشعبية استعمالا بسبب وجوده في كل بيت، وتأثير استخدامه مهم ليس على صعيد فاعلية ما يحدث عنه من قدرة القتل فحسب، وإن ما يقوم به من تأثير سيكولوجي على نفسية الإسرائيلي الذي يرى أو يعرف أن العسكري الإسرائيلي قد قتل بسكين فيما هو يحمل بندقية آلية متطورة.

 

○ سلاح "الكارلو": وهو سلاح رشاش أوروبي المنشأ، قُلِّد في مصر عام 1956، وأُطلق عليه اسم "بور سعيد" قبل أن يطوِّر الفلسطينيون نسختهم الخاصة التي استخدموها في مواجهة الاحتلال منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وصُمِّم السلاح بواسطة المصنِّع السويدي كارل غوستاف الذي استلهمَ تصميمه من سلاح كارل غوستاف م/45. ومع غياب التسليح، أصبح بعض المقاومين يلجؤون إلى استخدام هذا السلاح البدائي لاستهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه، نظرًا إلى سهولة صناعته وتوفير الرصاص الخاص بإطلاقه مقارنة مع اقتناء سلاح رشاش آلي متطور في حالة الضفة والقدس.

○ المصيدة: طريقة قديمة كانت تستخدم في الغابة لصيد الحيوانات، إلا أن استخدامها كوسيلة عسكرية في حرب التحرير للآليات فهي ابتكار فلسطيني خلاق يعكس مدى قوة الإصرار الفلسطيني على المقاومة، عن طريق حفر حفرة واسعة قليلاً وعميقة كثيراً، في مساحة ما، من ثلث الشارع الذي يعتقد بأن الدوريات الإسرائيلية ستمر منه ثم تموه بشكل دقيق بعد تغطيتها بالقش وعيدان البوص (القصيب) وفي الثلثين المتبقين من الشارع تقام الحواجز بحيث يصبح المرور من الثلث الذي تتواجد فيه الحفرة المموهة، إجباريا وفي منطقة قريبة من المصيدة تكمن مجموعة من القوات الضاربة بانتظار مرور السيارة العسكرية الإسرائيلية من المصيدة والوقوع في الحفرة، حيث ينهالون عليها بالزجاجات الحارقة والحجارة والكرات الحديدية فتحترق السيارة ويصاب من بداخلها.

○ سلاح العوائق: وهو استخدام المسامير ضد حركة السيارات الإسرائيلية ليلاً وقد أعطي هذا السلاح نتائج أولية لا بأس بها سوء من خلال غرسه في الطرق مباشرة بعد نزع طبعاته، أو من خلال زرعه في حبات البطاطا ونشرها على الطرق أو دق المسامير الكبيرة في قطع خشبية وتوزيعها على مسافات متفاوتة من الطريق أو بواسطة وضعها في قطاع أنابيب الري البلاستكية السوداء، وقد قادت التجربة القوات الضاربة إلى إمكانية توظيف المسامير مع الإطارات المشتعلة وبقع الزيت للقيام بعملية مقاومة واحدة وفق ما اصطلح على تسميته بسلاح العوائق واستخدم هذا السلاح ضد السيارات العسكرية الإسرائيلية.

 

○ عمليات إطلاق النار من السيارات والدهس والطعن 2014: والتي عرفت بالعمليات المنفردة تنامت في أعقاب عدوان غزة عام 2014، وعقب انتفاضة القدس عام 2015، وبدأت بأشكال متمثلة في الدهس والطعن فقط، وكانت تعتمد على عنصر المباغتة والمفاجأة لجنود الاحتلال، أو عناصر وحداتهم المختلفة أو حتى المستوطنين.

 

○ القنابل الحارقة "المولوتوف" 2015: استخدام الزجاجات الفارغة بعد تجهيزها بمواد أولية متفجرة ومشتعلة أحد التقاليد الموروثة في الحرب الشعبية فلقد استعمل الشعب الفلسطيني الزجاجات الفارغة كأحد أسلحة المقاومة منذ وقت مبكر مما مكنه من تطوير كيفية استخدام هذا السلاح من زجاجة حارقة إلى زجاجة متفجرة، والى زجاجة حارقة ومتفجرة معاً. يشار إلى أن الشعب الفنلندي هو أول من استخدم الزجاجات الحارقة، خلال احتجاجه عام 1939 على اتفاق وقعه وزير الخارجية السوفيتي "فايا شسلاف مولوتوف" مع الدولة الألمانية، وتتكون هذه الأداة من قارورة زجاجية، ومادة قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى قطعة قماش، تشتعل لحظة رميها على الهدف.

 

وإلى جانب هذه الأسلحة المذكورة، استخدمت القوات الضاربة العصي والمعاول، والمناجل والفؤوس، وما في حوزة البعض من سيوف قديمة، ومناجل وشباري ونبابيت، كما استخدمت القضبان والسلاسل الحديدية، واستخدمت قطع بقايا الحديد والكرات الحديدية، بنفس طريقة استخدام الحجر، ومن الأسلحة الهامة في الانتفاضة المقلاع والمطيطة ونصال الرماح.

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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