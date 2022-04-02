صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين

رحّب التحالف بقيادة السعودية، الجمعة، بالهدنة في اليمن، مؤكداً أنها تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية ​الأمم المتحدة​، لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل".

وأوضح المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، كما تثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في آذار 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، والذي جاء استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

بدوره، أعرب رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، بإعلان الهدنة برعاية أممية لمدة شهرين تتوقف بموجبها العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنَّ "أطراف النّزاع في اليمن استجابت، بصورة إيجابية، لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنةٍ لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم غد، الـ2 من نيسان/أبريل، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي".

وأوضح غروندبرغ أنَّ هذه الهدنة "ستسمح لسفن الوقود بدخول ميناء الحُديدة، وتشغيلِ رحلاتٍ جويةٍ محددةٍ من مطار صنعاء"، مشيراً إلى أنَّ "وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين".

وتعليقاً على هذا الإعلان أيضًا، قال ‌‌‌‌‌‌‌عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إنَّ "‏الهدنة المعلنة من جانب المبعوث الأممي تتحقق صدقيتها بالتنفيذ"، وأضاف أنَّ "على الشعب اليمني توخّي الحذر".

وفي ما يلي نص مبادرة الأمم المتحدة لإبرام هدنة مدتها شهرين:

"إدراكًا للاستعجال اللازم لخفض تصعيد العنف ولمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية سوف ينفذ الأطراف هدنة مدتها شهرين تبدأ في 2 إبريل 2022م وتنتهي في 2 يونيو 2022م قابلة للتمديد. والهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع فليس القصد منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية وسوف تضمن الهدنة العناصر التالية:

1- وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض.

2- دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة.

3- تشعيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيا إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

4- فور دخول الهدنة حيز التنفيذ سوف يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئة الهدنة.

5-تعاطي الأطراف مع المبعوث الخاص بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة نحو إنهاء الحرب.

هذه الترتيبات مؤقته في طبيعتها ولا تمثل سابقة.

الطرائق وتحديد الإطار الزمني:

- تدخل الهدنة حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إعلان المبعوث الخاص عن الهدنة.

- خلال مدة الـ 24 ساعة تكون الأطراف مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض.

- سوف يعين الأطراف ضباط ارتباط مخولين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة بما فيها الجوانب العسكرية لدعم الامتثال للهدنة واحترامها ومع أنه لن تكون هناك مراقبة مستقلة سوف يقدم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن دعم التنسيق الذي يطلبه الأطراف للمساعدة في تنفيذ الهدنة.

- الهدنة قابلة للتمديد بموافقة الأطراف.

المصدر:يونيوز