وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد

نقل وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي رسالة شفهية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وزار الوزير الجرندي الرئيس تبون في العاصمة الجزائرية، حيث جرى بحث بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق باللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية.

كما تم التطرق أيضا خلال اللقاء إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وما أسفرت عنه من تحديات تستوجب مزيدا من تضافر الجهود لمواجهتها واحتواء تداعياتها.

وكانت الزيارة ايضا مناسبة التقى خلالها الوزير بنظيره رمطان لعمامرة، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه نحو مجالات تستجيب للتحديات التنموية الماثلة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي وضرورة تنسيق المواقف بشأنها.

المصدر:يونيوز