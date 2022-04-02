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غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية

أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن "الوضع الإشعاعي في محطة تشيرنوبيل النووية طبيعي للغاية".
رمز الخبر: ۶۵۴۷۳
تأريخ النشر: 02 April 2022

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، إن "الوضع الإشعاعي في محطة تشيرنوبيل النووية طبيعي للغاية".

وخلال مؤتمر صحفي في فيينا، بعد عودته من زيارة لكل من روسيا وأوكرانيا، ناقش فيها أمن وسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، أكد غروسي أن هناك "إطار عمل متفقا عليه"، موضحا أنه "تم الاتفاق عليه بشكل منفصل مع أوكرانيا وروسيا".

وأضاف: "اتفق الجميع روسيا وأوكرانيا على ضرورة حماية سلامة المواقع النووية الأوكرانية".

ولفت غروسي إلى أن "روسيا لم تناقش معه سبب مغادرتهم لموقع تشيرنوبيل"، واصفا ذلك بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح أن الوضع الإشعاعي العام حول المحطة في تشيرنوبيل "طبيعي تماما"، لكن "ربما كان هناك ارتفاع في الإشعاع بسبب تحركات المركبات العسكرية الروسية التي غادرت تشيرنوبيل".

وقال غروسي "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقرر مع السلطات الأوكرانية أين سيتم نشر عدد صغير من الموظفين في أوكرانيا، ابتداء من الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "موظفي وكالة الطاقة الذرية يحتاجون إلى طرق واضحة خالية من النزاع من أجل القيام بعملهم".

وفي اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية 24 شباط/فبراير الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل.

المصدر:يونيوز

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