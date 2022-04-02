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الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينج مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن بلاده والتكتل يجب أن يعملا معا على إدارة الأزمة في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۴۷۲
تأريخ النشر: 02 April 2022

وقال شي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر فيديو، إن التكتل والصين يجب أن "يحولا دون اتساع نطاق الأزمة"، بحسب مخلص لمحادثات أجريت خلف أبواب مغلقة قدمه الدبلوماسي الصيني وانج لوتنج.

وأضاف شي أنه يمكن لعلاقات الاتحاد الأوروبي والصين أن تكونا بمثابة مصدر للاستقرار العالمي.

ودعا الاتحاد الأوروبي خلال القمة الافتراضية الصين "إلى عدم التدخل" لمساعدة روسيا على مواجهة تداعيات العقوبات الغربية إثر عملية أوكرانيا، وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين إن الاتحاد الاوروبي حذر من أن أي دعم لموسكو "سيشوه في شكل خطر سمعة" الصين في أوروبا.

وقالت فون دير لايين في حضور رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، إن "الشركات ترصد مواقف الدول، لن يفهم أي مواطن اوروبي أن الصين تدعم عملية روسيا في أوكرانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي اجريا باسم الدول الأعضاء كلها، مباحثات استمرت اكثر من ساعتين صباحا بتوقيت بروكسل مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ تلتها قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد ظهر الجمعة.

وقال وانغ لوتونغ المسؤول عن العلاقات مع أوروبا في وزارة الخارجية الصينية عبر تويتر "على صعيد أوكرانيا قال لي كه تشيانغ إن الصين تعارض الحروب البادرة والساخنة والانقسامات في كتل وترفض الانحياز" لأي طرف.

وأضاف وانغ أن المسؤولين الأوروبيين والصينيين "اتفقوا على العمل معا لحفظ السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم" و "من أجل إقامة حوار حول أمن الطاقة والغذاء".

ويشار إلى أن الصين لم تدن العملية الروسية في أوكرانيا كما أنها لم تفرض عقوبات على موسكو جراء ذلك.

وكان مسؤول أوروبي بارز قد صرح قبل محادثات افتراضية بين الاتحاد الاوروبي والصين بأن التكتل سيقنع الصين بالعواقب التي ستحدث في علاقاتها معه إذا قدمت بكين "دعما علنيا" للعملية الروسية في اوكرانيا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على حث بكين لإدانة العملية الروسية في أوكرانيا، في حين يؤكد خبراء أن لا إمكانية فعلية لفصل الصين عن روسيا.

المصدر:يونيوز

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الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
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