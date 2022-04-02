وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 124 طائرة و 82 مروحية و 854 دبابة ومدرعات أخرى في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "إجمالاً، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 124 طائرة و 82 مروحية، و 357 مركبة جوية بدون طيار، و 854 1 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 202 قاذفة صواريخ متعددة، و 777 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 1722 وحدة خاصة".

ولفت المتحدث إلى أن مروحيتين هجوميتين أوكرانيتين قامتا بقصف أحد الأهداف المدنية بمدينة بيلغورود الروسية.

وقال كوناشينكوف: "يوم الأول من نيسان/أبريل، في حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، قامت مروحيتان أوكرانيتان من طراز "مي-24" بالتحليق على مستوى بالغ الانخفاض ودخول الأجواء الروسية، حيث قامتا بقصف أحد مستودعات الوقود على أطراف مدينة بيلغورود بالصواريخ".

ووفقا للمتحدث، فقد نجم عن ذلك إصابة واحتراق بعض الخزانات. وأكد المتحدث أن هذه المنشأة كانت تقوم بتزويد وسائل النقل المدنية بالوفود، وأنها لا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية.

كما أعلن المتحدث أن مروحيات ومقاتلات القوات المسلحة الروسية دمرت 40 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها منظومات صواريخ "بوك-م1" و"أوسا". وقال كوناشينكوف "قامت مروحيات ومقاتلات القوات المسلحة خلال يوم واحد بتدمير 40 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها منظومتي صواريخ "بوك-م1"، ومنظومة صواريخ "أوسا"، و32 مكانا لتكديس العتاد العسكري الأوكراني".

وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "ميغ - 24" في منطقة غولاي بولا و 4 طائرات مسيرة في مناطق نوفاميخيلوفكا وإيزيوم وخاركوف.

وقال كوناشينكوف "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لقوات الفضاء الروسية مروحية من طراز "ميغ - 24" في الجو في منطقة غولاي بولا وأربع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق نوفوميخايلوفكا وإيزيوم وخاركوف".

المصدر:يونيوز