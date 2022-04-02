اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان

تشهد الاسواق المغربية اقبالاً كثيفا من قبل المواطنين، عشية شهر رمضان المبارك.

واكدت وزارة الداخلية المغربية أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي احتياجات المواطنين بكافة عمالات وأقاليم المملكة من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء المحلية منها أو المستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.

هذا، وتعد التمور من الأشياء الأساسية التي لا يمكن للمواطن المغربي الاستغناء عليها على مائدة الإفطار، ثم تليه العصائر والسكريات، كما أن سواق المنتجات الأساسية دينامية خاصة قبل رمضان وخلال الأسبوع الأول منه.

المصدر:يونيوز