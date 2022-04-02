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كيان العدو يعلن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الإمارات

أعلن كيان العدو الاسرائيلي اليوم الجمعة، اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات بعد أشهر من المداولات.
رمز الخبر: ۶۵۴۶۲
تأريخ النشر: 02 April 2022

ووصفت وزارة الاقتصاد في حكومة الاحتلال الاتفاق في بيان بالـ "واسع والهام"، مشيرة إلى أنه "يشمل التنظيم والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية".

وعملت وزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال اورنا بربيباي، على بلورة الاتفاق بالتعاون مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد. وبموجب الاتفاق، ستعفى 95 % من المنتوجات التي سيتم تداولها بين الامارات والكيان المحتل من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتوجات: مواد غذائية، زراعية، مستحضرات تجميل وأدوية.

ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد توقيع الوزيرة باربيباي عليه مع نظيرها الاماراتي، بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة.

وعلق رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت، على الاتفاقية قائلا "هذه لحظة مهمة في العلاقات بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة. واليوم، يتم تعزيز العلاقات الجيدة التي تم إنشاؤها بالفعل بين البلدين في شكل اتفاقية تجارة حرة من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير لصالحها. من مواطني البلدين"، حسب زعمه.

وأضاف "سيكون هناك المزيد من التجارة والمزيد من الوظائف والمنتجات الجيدة بأسعار أقل”. من جهته، رحب وزير الخارجية يائير لابيد بالاتفاق، الذي زعم أنه “يأتي بروح قمة النقب”، داعيا إلى “تعاون مستمر واستمرار في الاتصالات"، على حد تعبيره.

المصدر:يونيوز

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