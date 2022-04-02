نتائج قرعة دوري المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في الدوحة

أسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، والتي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا
المجموعة الثانية: إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا)
المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا
المجموعة الرابعة : فرنسا والفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) والدانمارك وتونس
المجموعة الخامسة: إسبانيا والفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا) وألمانيا واليابان
المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا
المجموعة السابعة: البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون
المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية
المصدر:يونيوز