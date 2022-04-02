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وفد امني سوداني في تل أبيب ووفد صهيوني في الخرطوم

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن بعثة إسرائيلية أمنية زارت السودان سرا هذا الأسبوع, والتقى أعضاؤها في الخرطوم مع جهات عسكرية كبيرة بقيادة رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.
رمز الخبر: ۶۵۴۵۸
تأريخ النشر: 01 April 2022

كما، كشفت مصادر سودانية عن وفد عسكري سوداني زار كيان الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، وبحث التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وقالت المصادر إن الوفد السوداني الذي من المقرر أن يغادر تل أبيب اليوم الجمعة، يضم قيادات رفيعة المستوى من القوات المسلحة وهيئة الاستخبارات العسكرية.

وأشارت إلى أن الوفد الذي تلقى دعوة رسمية، عقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيليين ناقشت القضايا الثنائية والتعاون العسكري والأمني.

وقال البرهان في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” الاسبوع الماضي، إن العلاقة بين الخرطوم وتل أبيب في طور التشكّل، معربًا عن أمله في أن تتوصل الحكومة السودانية المقبلة إلى ذلك.

وأضاف البرهان أن الزيارات التي يجري تبادلها في هذه المرحلة بين الجانبين لا تتعدى كونها زيارات لأغراض تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية، ولا تحتاج إلى إعلان أو إخفاء.

وفي شباط/فبراير الماضي، كشفت مصادر عسكرية عن زيارة مبعوث سوداني من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى الكيان الإسرائيلي، حيث التقى بمسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية وقادة الاستخبارات.

والعام الماضي زار وزيري الاستخبارات إيلي كوهين والمياه زئيف إلكين الإسرائيليين الخرطوم.

وكان السودان وافق على تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي في آب/أغسطس 2020، في إطار صفقة توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وشهدت أيضاً إلغاء الولايات المتحدة لإدراج الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار بيان مشترك من الولايات المتحدة والسودان والكيان الإسرائيلي آنذاك، إلى أنه تم الاتفاق على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئياً على الزراعة.

المصدر:يونيوز

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