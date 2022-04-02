النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

تأكيد يمني بأنّ الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنَّ "أطراف النّزاع في اليمن استجابت بشكلٍ إيجابيٍّ لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنةٍ لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم غد 2 نيسان/أبريل، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي".
رمز الخبر: ۶۵۴۵۷
تأريخ النشر: 01 April 2022

وأوضح غروندبرغ أنَّ هذه الهدنة "ستسمح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحُديدة، وتشغيلِ رحلاتٍ جويةٍ محددةٍ من مطار صنعاء"، مشيراً إلى أنَّ "وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين".

وتعليقاً على إعلان الهدنة، قال ‌‌‌‌‌‌‌عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إنَّ "‏الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ". وأضاف أنَّه "على الشعب اليمني توخّي الحذر".

بدوره، رحّب‏ رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن الهدنة الإنسانية.

وأشار عبد السلام إلى أنّه "بموجب هذه الهدنة ستتوقف العمليات العسكرية، ويُفتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات، وكذلك سيُفتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعددٍ من السفن خلال شهرَي الهدنة".

وقبل يومين، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحقيق تقدّم مع الأطراف اليمنية في إمكانية التوصل إلى هدنة، "تتضمن تخفيف حدّة أزمة الوقود وتيسير الحركة والتنقل"، مُرحّباً بجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف العملية السياسية.

وأضاف أنّه يتواصل مع الأطراف للوصول بشكل عاجل إلى هذه الهدنة مع بداية شهر رمضان.

وكان التحالف السعودي قد أعلن وقف عملياته في اليمن صباح أمس الأول، وذكر أنَّ ذلك "يأتي لإنجاح المشاورات الجارية في الرياض، وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام".

وأتى قرار التحالف بعد مبادرة السلام التي قدّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، قبل أيام، والتي بدأها بإعلانه "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية، بصورة أحادية، برّاً وبحراً وجوّاً".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين
تشييع حاشد للشهيد الأطرش الذي ارتقى برصاص الإحتلال في مواجهات بالخليل
اطلاق صاروخ اونيكس عالي الدقة تجاه مركز عسكري اوكراني
خبراء يقيّمون تداعيات قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والأنظار تتجه إلى حوار يجمع كل الأطراف
وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد
غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية
الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
حركة نشطة في الأسواق وهيئة مراقبة السلع تكثف جهودها لضبط الأسعار
مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية
14 إصابة وتضرر عشرات المحلات في حريق اندلع في سوق المباركية
اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان
بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي
خان: تلقيت تهديدات كثيرة بسبب زيارتي لموسكو واسعى لسياسة خارجية مستقلة
أمل تطلق ماكينتها الإنتخابية في الجنوب الثانية.. وبري: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج هذه الدورة
الخارجية: قضايا قليلة عالقة في محادثات فيينا واختلافات تكتيكية مع اسرائيل وليس استراتيجية
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
سلاح العقوبات يطغى على الأجواء البنّاءة التي خرجت فيها مفاوضات اسطنبول
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني