تأكيد يمني بأنّ الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنَّ "أطراف النّزاع في اليمن استجابت بشكلٍ إيجابيٍّ لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنةٍ لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم غد 2 نيسان/أبريل، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي".

وأوضح غروندبرغ أنَّ هذه الهدنة "ستسمح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحُديدة، وتشغيلِ رحلاتٍ جويةٍ محددةٍ من مطار صنعاء"، مشيراً إلى أنَّ "وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين".

وتعليقاً على إعلان الهدنة، قال ‌‌‌‌‌‌‌عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إنَّ "‏الهدنة المعلنة من قبل المبعوث الأممي تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ". وأضاف أنَّه "على الشعب اليمني توخّي الحذر".

بدوره، رحّب‏ رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن الهدنة الإنسانية.

وأشار عبد السلام إلى أنّه "بموجب هذه الهدنة ستتوقف العمليات العسكرية، ويُفتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات، وكذلك سيُفتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعددٍ من السفن خلال شهرَي الهدنة".

وقبل يومين، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تحقيق تقدّم مع الأطراف اليمنية في إمكانية التوصل إلى هدنة، "تتضمن تخفيف حدّة أزمة الوقود وتيسير الحركة والتنقل"، مُرحّباً بجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف العملية السياسية.

وأضاف أنّه يتواصل مع الأطراف للوصول بشكل عاجل إلى هذه الهدنة مع بداية شهر رمضان.

وكان التحالف السعودي قد أعلن وقف عملياته في اليمن صباح أمس الأول، وذكر أنَّ ذلك "يأتي لإنجاح المشاورات الجارية في الرياض، وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام".

وأتى قرار التحالف بعد مبادرة السلام التي قدّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، قبل أيام، والتي بدأها بإعلانه "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية، بصورة أحادية، برّاً وبحراً وجوّاً".

المصدر:يونيوز