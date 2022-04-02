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دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دول عربية وإسلامية أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، بينما أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان فيها.
رمز الخبر: ۶۵۴۵۶
تأريخ النشر: 01 April 2022

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف القطرية كذلك أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأعلن كذلك في الكويت والإمارات والبحرين والسودان وليبيا وسوريا والوقف السني في العراق أن غدا السبت سيكون هو غزة الشهر الكريم. كما يحلّ رمضان السبت في كل من تركيا والبوسنة والهرسك.

وفي المقابل، أعلنت سلطنة عمان والأردن عدم ثبوت الرؤية، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غد الأحد غرة الشهر المبارك في البلدين.

وفي لبنان، أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان الكريم. وفي إندونيسيا، أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس أن شهر رمضان المبارك سيبدأ بعد غد الأحد.

وينتظر أن تعلن معظم دول العالم الإسلامي خلال الساعات القادمة إن كانت ثبتت لديها رؤية هلال الشهر الكريم أم لم تثبت.

ويتزامن قدوم شهر رمضان هذا العام مع رفع العديد من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في معظم دول العالم الإسلامي، وبدء عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى حالتها السابقة.

وتتهيأ المساجد في كثير من دول العالم الإسلامي لصلاة التراويح والقيام، خصوصا مع رفع العديد من إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي سيطرت على العالم خلال العامين الماضيين، وحرمت الصائمين فرحة العادات والتقاليد الرمضانية، وأبعدتهم عن صلوات التراويح والقيام في مساجد العديد من الدول الإسلامية.

المصدر:يونيوز

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