حركة انصارالله شلت قدرات تحالف العدوان والشباب الفلسطيني أحبط صفقة القرن

أكد خطيب الجمعة المؤقت في طهران الشيخ محمد جواد حاج علي اكبري، بأن "حركة أنصار الله في اليمن شلت قدرات تحالف العدوان الذي دخل عامه الثامن".

أكد خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران الشيخ محمد جواد حاج علي اكبري، بأن "حركة أنصار الله في اليمن شلت قدرات تحالف العدوان الذي دخل عامه الثامن".

وقال الشيخ اكبري في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران "بالاشارة الى استلهام قوى المقاومة في المنطقة من الافكار الاصيلة للثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية: إن كان حزب الله لبنان مطروحا في الساحة فذلك يعود الى انه خادم لشعبه".

وأضاف: "إن حركة أنصارالله تمكنت على مدى اعوام الحرب الثمانية من شل قدرات الناتو العربي واشعال النيران في مصالح الاميركيين بمنشآت ارامكو".

وتابع: "إن بن سلمان الذي كان يسعى يوما لمد زعزعة الامن الى ايران، عليه الان التفكير باوضاع حكومته المهتزة وستحول المقاومة الشعبية في اليمن آل سعود الى آل سقوط".

كما أشار إلى "العمليات الفدائية البطولية الاخيرة في فلسطين المحتلة". وقال "إن المقاومة الفلسطينية جرت الصراع الى قلب الكيان الصهيوني الاسود وترون الان الشباب الفلسطيني المؤمن والباسل قد جاء إلى الميدان وأحبط صفقة القرن وإن عمليات الشباب الفلسطيني الشجعان والمقاومة الشعبية قد حققت إنجازات كبرى، وإن اجتماع الكيان الصهيوني والدول المطبعة الاخير، الذي لا يعد أكثر من لعبة دمى أثبت بأنه ليس له أي قيمة".

المصدر:يونيوز