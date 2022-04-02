النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

روضة الشهداء في حلب.. مرقدٌ لمجاهدين قدموا من نبل والزهراء رغم حصارهما للدفاع عن المدينة

رمز الخبر: ۶۵۴۵۴
تأريخ النشر: 01 April 2022

اشتدت أوائل عام 2013 الهجمات الإرهابية على مدينة حلب شمال سوريا، وأخذ الإرهابيون يوسعون انتشارهم فيها في وقت كان يعمل الجيش السوري والقوى الأمنية على مواجهة تلك الهجمات ووقف تمددها الى داخل أحياء المدينة، مادفع المئات من مقاتلي القوة الخاصة في قوات الدفاع الشعبي في بلدتي نبل والزهراء في الريف الشمالي لحلب، إلى التطوع للوصول إلى المدينة ومؤازرة الجيش وحماية السكان.

نجحت عملية نقل المتطوعين من البلدتين عبر مروحيات تابعة للجيش إلى داخل حلب، والتي بدأت عقبها حكاية روضة الشهداء التي تقع داخل الأكاديمية العسكرية عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.

يرقد داخل هذه الروضة أكثر من مئة شهيد من مقاتلي الدفاع الشعبي في نبل والزهراء، ووريت جثمانيهم الثرى فيها على بعد عشرات الكيلومترات عن مسقط رأسهم ومنازل عوائلهم في البلدتين، لتحكي صورهم وأسماؤهم هنا قصص التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال حلب وشبانها للدفاع عن المدينة وسكانها على اختلاف أديانهم وطوائفهم .

من جانبها، تصف أمهات هؤلاء الشهداء الروضة بأنها "روضة من رياض الجنة"، ويقصدونها بين الحين والآخر لتفقد قبور أبنائهن ويقطعن عشرات الكيلومترات من بلدتي نبل والزهراء إليها، ورغم الحزن الذي يعتصر قلوبهن لبعدهن عن مراقد أبنائهن الذي دفنوا دون أن يودعوهم بسبب الحصار الذي كانت تفرضه المجموعات الارهابية على البلدتين آنذاك، إلا أن مشاعر الفخر بالدماء التي قدموها للدفاع عن مدينة حلب طغت على المشهد.

وتقول إحداهن: "ابني ابراهيم قدم إلى حلب للدفاع عن أرضه وعرضه، استشهد فداءً للوطن وأنا أفتخر به، كرمني وشرفني في الدنيا والآخرة" .

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين
تشييع حاشد للشهيد الأطرش الذي ارتقى برصاص الإحتلال في مواجهات بالخليل
اطلاق صاروخ اونيكس عالي الدقة تجاه مركز عسكري اوكراني
خبراء يقيّمون تداعيات قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والأنظار تتجه إلى حوار يجمع كل الأطراف
وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد
غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية
الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
حركة نشطة في الأسواق وهيئة مراقبة السلع تكثف جهودها لضبط الأسعار
مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية
14 إصابة وتضرر عشرات المحلات في حريق اندلع في سوق المباركية
اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان
بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي
خان: تلقيت تهديدات كثيرة بسبب زيارتي لموسكو واسعى لسياسة خارجية مستقلة
أمل تطلق ماكينتها الإنتخابية في الجنوب الثانية.. وبري: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج هذه الدورة
الخارجية: قضايا قليلة عالقة في محادثات فيينا واختلافات تكتيكية مع اسرائيل وليس استراتيجية
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
سلاح العقوبات يطغى على الأجواء البنّاءة التي خرجت فيها مفاوضات اسطنبول
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني