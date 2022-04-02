النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

الغانم مستقبلًا أعضاء نادي النصر: لن نقصر في النهوض بالرياضة

هنّأ رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نادي النصر الرياضي بفوزه بكأس الاتحاد مؤخرًا، مؤكداً أن الفوز جاء عن استحقاق وجدارة ومنافسة من شأنها أن تثري الرياضة الكويتية.
رمز الخبر: ۶۵۴۵۳
تأريخ النشر: 01 April 2022

وقال الغانم، في تصريح عقب تكريمه وفد نادي النصر برئاسة رئيس النادي خالد الشريدة المطيري، أمس الخميس، إن الفريق اجتهد ونافس وفاز ببطولة في غاية الأهمية، مبيناً أن هذا الفوز يكسب اللاعبين ثقة بقدرتهم على تحقيق المزيد من البطولات.

وأوضح أن المنافسة دائماً ترفع من المستوى الفني للأندية، وبالتالي يكون لها انعكاس على المنتخب الوطني، مما يزيد من فرص تقدمه في البطولات الخارجية والإقليمية.

وأضاف: "من واجبي كأخ لهم أن أساهم ولو بشيء بسيط من التكريم الذي يليق بهم، ليعرفوا أن هناك من يشجعهم على إنجازهم وفوزهم بهذه البطولة ويحثهم على المزيد ويتمنى لهم كل التوفيق".

وأشار إلى أن "التكريم معنوي أكثر مما هو مادي، فمن الناحية المادية يستحقون أكثر مما قدم لهم"، موضحاً أنه بمجرد إحساس اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بأن إنجازهم مقدر سيساهم ذلك في رفع معنوياتهم وتقديم المزيد من البطولات.

ورداً على سؤال حول كيفية النهوض بالرياضة الكويتية، قال الغانم: "هذا الأمر يحتاج إلى حلقات، لكن بالتأكيد هناك مسؤولون موجودون الآن في الساحة الرياضية، ونتمنى لهم التوفيق، وأي أمر يحتاجون إليه من مجلس الأمة فلن نقصر".

وأكد أن النهوض بالرياضة يحتاج إلى دعم أكثر وأقوى في شتى المجالات وحل للمشاكل التي يعانيها اللاعب الكويتي ليتمكن من تقديم الأفضل، مضيفا "لا أعتقد أن المشكلة مشكلة مواهب، بل هي مسألة توفير ما هو واجب ولازم لصقل هذه المواهب، والعمل على استمرارها حتى تصل إلى المنتخبات الوطنية، وتمثل الكويت أفضل تمثيل".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين
تشييع حاشد للشهيد الأطرش الذي ارتقى برصاص الإحتلال في مواجهات بالخليل
اطلاق صاروخ اونيكس عالي الدقة تجاه مركز عسكري اوكراني
خبراء يقيّمون تداعيات قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والأنظار تتجه إلى حوار يجمع كل الأطراف
وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد
غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية
الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
حركة نشطة في الأسواق وهيئة مراقبة السلع تكثف جهودها لضبط الأسعار
مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية
14 إصابة وتضرر عشرات المحلات في حريق اندلع في سوق المباركية
اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان
بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي
خان: تلقيت تهديدات كثيرة بسبب زيارتي لموسكو واسعى لسياسة خارجية مستقلة
أمل تطلق ماكينتها الإنتخابية في الجنوب الثانية.. وبري: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج هذه الدورة
الخارجية: قضايا قليلة عالقة في محادثات فيينا واختلافات تكتيكية مع اسرائيل وليس استراتيجية
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
سلاح العقوبات يطغى على الأجواء البنّاءة التي خرجت فيها مفاوضات اسطنبول
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني