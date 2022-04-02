الغانم مستقبلًا أعضاء نادي النصر: لن نقصر في النهوض بالرياضة

هنّأ رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نادي النصر الرياضي بفوزه بكأس الاتحاد مؤخرًا، مؤكداً أن الفوز جاء عن استحقاق وجدارة ومنافسة من شأنها أن تثري الرياضة الكويتية.

وقال الغانم، في تصريح عقب تكريمه وفد نادي النصر برئاسة رئيس النادي خالد الشريدة المطيري، أمس الخميس، إن الفريق اجتهد ونافس وفاز ببطولة في غاية الأهمية، مبيناً أن هذا الفوز يكسب اللاعبين ثقة بقدرتهم على تحقيق المزيد من البطولات.

وأوضح أن المنافسة دائماً ترفع من المستوى الفني للأندية، وبالتالي يكون لها انعكاس على المنتخب الوطني، مما يزيد من فرص تقدمه في البطولات الخارجية والإقليمية.

وأضاف: "من واجبي كأخ لهم أن أساهم ولو بشيء بسيط من التكريم الذي يليق بهم، ليعرفوا أن هناك من يشجعهم على إنجازهم وفوزهم بهذه البطولة ويحثهم على المزيد ويتمنى لهم كل التوفيق".

وأشار إلى أن "التكريم معنوي أكثر مما هو مادي، فمن الناحية المادية يستحقون أكثر مما قدم لهم"، موضحاً أنه بمجرد إحساس اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بأن إنجازهم مقدر سيساهم ذلك في رفع معنوياتهم وتقديم المزيد من البطولات.

ورداً على سؤال حول كيفية النهوض بالرياضة الكويتية، قال الغانم: "هذا الأمر يحتاج إلى حلقات، لكن بالتأكيد هناك مسؤولون موجودون الآن في الساحة الرياضية، ونتمنى لهم التوفيق، وأي أمر يحتاجون إليه من مجلس الأمة فلن نقصر".

وأكد أن النهوض بالرياضة يحتاج إلى دعم أكثر وأقوى في شتى المجالات وحل للمشاكل التي يعانيها اللاعب الكويتي ليتمكن من تقديم الأفضل، مضيفا "لا أعتقد أن المشكلة مشكلة مواهب، بل هي مسألة توفير ما هو واجب ولازم لصقل هذه المواهب، والعمل على استمرارها حتى تصل إلى المنتخبات الوطنية، وتمثل الكويت أفضل تمثيل".

المصدر:يونيوز