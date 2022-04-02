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محتجون على تغير المناخ يغلقون 10 محطات نفط في بريطانيا واعتقال 6 أشخاص

أغلق مئات المحتجين على تغير المناخ محطات نفط في أنحاء بريطانيا اليوم الجمعة، ضمن حملة لإجبار الحكومة على إنهاء إعتمادها على الوقود الأحفوري.
رمز الخبر: ۶۵۴۵۱
تأريخ النشر: 01 April 2022

وصعد العديد من النشطاء الذين ينضوون تحت اسم (إيكستينكشن ريبيليون)، فوق ناقلات النفط ضمن الحملة، التي أثارت فوضى مرورية في وسط لندن لعدة أيام قبل 3 سنوات، وجماعة أخرى تدعى (جاست ستوب أويل)، أغلقتا مصافي النفط حول لندن وبرمنجهام وساوثامبتون.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس، الواقعة شرقي لندن، إنها تتعامل مع 3 حوادث واعتقلت 6 أشخاص.

وتعد هذه الاحتجاجات جزءا من مظاهرات تعتزم جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) القيام بها، وتقول إن الهدف منها إحداث اضطراب يكفي "لصنع لحظة تحول". ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات في التاسع من أبريل نيسان.

وتريد (إيكستينكشن ريبيليون) استجابة عاجلة من الحكومات وتحركا جماعيا للابتعاد عن الصناعات الملوثة للبيئة من أجل تجنب أسوأ سيناريوهات الدمار التي ذكرها العلماء.

وقالت الجماعة في بيان إن الحكومة اختارت الاستمرار في إدمانها للوقود الأحفوري بدلا من تسريع عملية التحول إلى مستقبل تقوده الطاقة المتجددة.

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من إعلان الحكومة عن استراتيجيتها الجديدة للطاقة التي يتوقع أن تعزز إمداداتها المحلية في محاولة لحماية بريطانيا من موجة ارتفاع في الأسعار تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعهدت بريطانيا بتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050.

المصدر:يونيوز

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