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مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا تدفع القوات الروسية للتراجع في منطقة كييف

قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن "القوات الأوكرانية أجبرت القوات الروسية على التراجع شمال شرق وشمال غرب العاصمة كييف".
رمز الخبر: ۶۵۴۵۰
تأريخ النشر: 01 April 2022

وأوضح المستشار السياسي أوليكسي أريستوفيتش، أن "مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة لا تزال صامدة بعد أسابيع من القصف لكن القوات الروسية تحاول الآن تطويق مدينة تشيرنيهيف الشمالية".

ومن جانبه قال حاكم منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا في خطاب مصور اليوم الجمعة إن "القوات الروسية تنسحب من المنطقة لكنها لم تغادر بالكامل بعد".

وقال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس "الضربات الجوية والصاروخية ما زالت ممكنة في المنطقة، ولا أحد يستبعد ذلك" مضيفا أن "القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية".

وذكر أن من السابق لأوانه أن "تتخلى القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف عن حذرها لأن القوات الروسية لا تزال على أرضنا".

يذكر أنّ روسيا كانت قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها "ستقلص العمليات في منطقتي تشيرنيهيف وكييف".

المصدر:يونيوز

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