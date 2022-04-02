استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمدينة الخليل

استشهد الشاب احمد يونس الاطرش، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال بمدينة الخليل.

استشهد شابٌ فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما أُصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والاختناق.

وأفادت مصادر طبية أن شابا استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في مواجهة منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن الشهيد هو الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش 29 عاما، قضى في سجون الاحتلال ست سنوات، وأفرج عنه قبل عام.

وأفادت مصادر محلية، بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المركزية التي انطلقت في قرية بلعين غرب رام الله، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.

واستهدفت قوات الاحتلال، المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق.

المصدر:يونيوز