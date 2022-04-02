 وزارة الدفاع : الطيران الروسي يدمر 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم أمس بينها مواقع قيادة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الروسي ضرب 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم أمس، بما في ذلك 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية.

وقال اللواء كوناشينكوف في الاحاطة الصحفية اليومية صباح اليوم الجمعة: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "اس 300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و 16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية ".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي 8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيهيف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي ، بينها "بيرقدار".

وتابع: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو ستة منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".

وذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

وأشار إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 124 طائرة و81 مروحية، 353 طائرة مسيرة، 1839 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، 202 راجمة صوارخ، 773 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 1711 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37 على التوالي، اضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز