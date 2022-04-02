النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

 وزارة الدفاع : الطيران الروسي يدمر 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم أمس بينها مواقع قيادة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.
رمز الخبر: ۶۵۴۴۵
تأريخ النشر: 01 April 2022

أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الروسي ضرب 52 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم أمس، بما في ذلك 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية.

وقال اللواء كوناشينكوف في الاحاطة الصحفية اليومية صباح اليوم الجمعة: "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مواقع قيادة، وثلاثة راجمات صواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "بوك" ورادار للإضاءة والتوجيه لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "اس 300" بالإضافة إلى 10 مواقع تمركز المعدات العسكرية و 16 معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية ".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية: مروحية أوكرانية من طراز مي 8 بالقرب من قرية ليوبيموفكا و 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشرنيهيف وكوروسون ونوفوميكايلوفسكوي ، بينها "بيرقدار".

وتابع: "دمرت أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من الجو ستة منشآت عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 5 مستودعات للذخيرة والأسلحة والصواريخ والمدفعية في بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكا نوفوسيلكا ومستودع وقود ومواد تشحيم".

وذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

وأشار إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 124 طائرة و81 مروحية، 353 طائرة مسيرة، 1839 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، 202 راجمة صوارخ، 773 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 1711 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37 على التوالي، اضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صنعاء والرياض ترحبان بإعلان المبعوث الأممي هدنة لمدة شهرين
تشييع حاشد للشهيد الأطرش الذي ارتقى برصاص الإحتلال في مواجهات بالخليل
اطلاق صاروخ اونيكس عالي الدقة تجاه مركز عسكري اوكراني
خبراء يقيّمون تداعيات قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان والأنظار تتجه إلى حوار يجمع كل الأطراف
وزير خارجية تونس ينقل إلى الرئيس تبون رسالة شفهية من سعيد
غروسي يؤكّد أنّ الوضع الإشعاعي في تشيرنوبيل "طبيعي للغاية
الرئيس الصيني خلال قمة مع الإتحاد الأوروبي: يجب أن ندير معاً أزمة أوكرانيا
حركة نشطة في الأسواق وهيئة مراقبة السلع تكثف جهودها لضبط الأسعار
مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين بانهيار منجم للفحم جنوب صربيا
وزارة الدفاع تعلن عن قصف اوكراني استهدف هدفاً مدنياً في مدينة بيلغورود الروسية
14 إصابة وتضرر عشرات المحلات في حريق اندلع في سوق المباركية
اقبال كبير على الأسواق المغربية عشية شهر رمضان
بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي
خان: تلقيت تهديدات كثيرة بسبب زيارتي لموسكو واسعى لسياسة خارجية مستقلة
أمل تطلق ماكينتها الإنتخابية في الجنوب الثانية.. وبري: مستقبل لبنان مرتبط بنتائج هذه الدورة
الخارجية: قضايا قليلة عالقة في محادثات فيينا واختلافات تكتيكية مع اسرائيل وليس استراتيجية
عمران خان: أمريكا هددت بإسقاط الحكومة لاننا رفضنا إقامة قواعد عسكرية لها عندنا
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
مجلس الدوما يدرس إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن للشهادة في قضية المختبرات البيولوجية
القوات الروسية تواصل إعادة تمركزها تهيئةً للمرحلة النهائية من عملية تحرير اقليم دونباس
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
سلاح العقوبات يطغى على الأجواء البنّاءة التي خرجت فيها مفاوضات اسطنبول
الحرس الثوري: ردنا سيكون مدمرا على ادنى خطأ يرتكبه الاعداء
"التنسيقية" تنظم فعالية تضامنية إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض
ردا على العقوبات أحادية الجانب.. موسكو تدرج مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في "القائمة السوداء"
تجمع دول الساحل والصحراء يأسفون لاستمرار ظاهرة الإرهاب في منطقتهم
المدعي العام يدعو لوقف محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي في تركيا وإحالة القضية إلى السعودية
الرئيس الغزواني يكلف الوزير الأول المستقيل بتشكيل حكومة جديدة
أردوغان يتحدث عن أفق التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجال الطاقة
التحالف السعودي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني