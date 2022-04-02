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الأمم المتحدة تشيد بخطة تعهدات شركاء مكافحة تغير المناخ نحو صافي انبعاثات صفري

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخطة تعهدات شركاء مكافحة تغير المناخ نحو صافي انبعاثات صفري، وحث شركات القطاع الخاص والمدن والولايات على بذل المزيد من الجهد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة.
رمز الخبر: ۶۵۴۴۱
تأريخ النشر: 01 April 2022

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شركات القطاع الخاص والمدن والولايات والمناطق على بذل المزيد من الجهد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة.

وجاءت كلمات غوتيريش أمس الخميس، فيما كان يكشف النقاب عن خطة لتطوير معايير أقوى لتعهدات "صافي انبعاثات صفري" من قبل الشركاء دون مستوى الحكومة الوطنية، في مكافحة تغير المناخ.

وصافي الانبعاثات الصفري هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال.

وحذر غوتيريش قائلاً: "على الرغم من التعهدات المتزايدة بالعمل المناخي، فإن الانبعاثات العالمية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق"، مضيفا إنها مستمرة في الارتفاع، مشيرًا إلى أن أحدث العلوم تظهر أن الاضطرابات المناخية تسبب الفوضى في كل منطقة بالفعل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي - كما اتفق المجتمع الدولي في باريس في عام 2015.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة حذّر من أن العالم يخسر السباق نحو الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وبحسب غوتيريش، فإن الحكومات تتحمل المسؤولية الأكبر عن تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن - "خاصة مجموعة العشرين" - قبل أن يدعو "كل شركة، ومستثمر، ومدينة، ودولة ومنطقة إلى المضي في الحديث عن وعودهم بصافي انبعاثات صفري".

وقال إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أثبتت أن ما يقرب من نصف البشرية موجودون بالفعل في منطقة الخطر. "إذا لم نشهد تخفيضات كبيرة ومستدامة للانبعاثات هذا العقد، فإن فرصة تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ستغلق - وستغلق إلى الأبد"، "وستكون كارثة على الجميع."

وأشاد بالالتزام الذي تم التعهد به في اجتماع يوم الخميس لإنشاء مجموعة جديدة لجعل الالتزامات بصافي انبعاثات صفري، حقيقة واقعة، في شكل مجموعة خبراء جديدة رفيعة المستوى.

وفي الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، العام الماضي، أشار الأمين العام إلى الحاجة إلى "معايير أكثر مصداقية وقوة لقياس وتحليل وإعداد التقارير بشأن التعهدات الصفرية الصافية من قبل الكيانات غير الحكومية.

وأكد الأمين العام أننا "اليوم نتخذ خطوة نحو تلبية هذه الحاجة وضمان أعلى معايير السلامة والشفافية البيئية. لتجنب كارثة مناخية، نحن بحاجة إلى تعهدات جريئة ولكن يقابلها عمل ملموس وقابل للقياس".

وشدد على أن معايير صافي انبعاثات صفري في كل مستوى من مستويات النشاط، وتعزيز المساءلة حول تنفيذ تلك الأهداف، من شأنها أن تؤدي إلى تخفيضات حقيقية وفورية للانبعاثات.

وقالت رئيسة فريق الخبراء رفيعي المستوى المعني بالالتزامات الصفرية الصافية للكيانات غير الحكومية بالأمم المتحدة كاثرين ماكينا، "كما قال الأمين العام في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، لدينا عجز في المصداقية والتنفيذ وفائض من الارتباك."

واكملت: "لنكن واضحين. على الرغم من أنه من الرائع رؤية سيل من تعهدات Net-Zero ، إلا أنها ليست بطاقة Get Out of Jail Free. نحن بحاجة إلى القيام بالعمل لتقديم تخفيضات حقيقية وطموحة وفورية للانبعاثات بطريقة شفافة وقابلة للتحقق".

بدوره، أوضح المستشار الخاص للأمين العام المعني بالعمل المناخي، سيلوين هارت، انه "يبدو أننا نتراجع عن العمل المناخي. انتعشت الانبعاثات إلى أعلى مستوى لها في التاريخ العام الماضي فقط، وما زالت في ارتفاع".

واردف: كما رأينا من التقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن أكثر من نصف البشر موجودون بالفعل في منطقة الخطر، ومن المحتمل أن تموت 15 مرة بسبب تأثيرات المناخ إذا كنت من منطقة معرضة للخطر ومن المفارقات، هذه المناطق والبلدان هي الأقل مساهمة في أزمة المناخ.

المصدر:يونيوز

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