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هيئة الطيران المدني تعلن العثور على 183 جزءاً من الطائرة المحطمة جنوباً وبعض الرفات البشرية

أكدت السلطات الصينية اليوم الخميس، إكتشاف رفات بشرية في المكان الذى تحطمت فيه طائرة تابعة لخطوط شرق الصين الجوية يوم الاثنين الفائت والتي كان على متنها أكثر من 130 شخصًا.
رمز الخبر: ۶۵۴۴۰
تأريخ النشر: 01 April 2022

وبعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث، قالت السلطات إنها عثرت على 183 جزءًا من الطائرة، بما في ذلك أجزاء المحرك وعناصر المقصورة، و 21 قطعة تخص الضحايا وبعض الرفات البشرية.

وأشار رئيس فرقة الاطفاء في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ تسنغ شي الى أنه تم تسليم جزء من جسم الطائرة والرفات البشرية التي تم العثور عليها في المنطقة الواقعة في جنوب الدولة الاسيوية الى فرق التحقيق,

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس مكتب السلامة الجوية في إدارة الطيران المدني في الصين تشو تاو، إلى أن الصندوق الأسود الموجود في المنطقة هو على الأرجح مسجل صوت قمرة القيادة (CVR) وشدد على أن الجزء الخارجي منه قد تضرر بشدة، على الرغم من أن البيانات وحدة التجميع كاملة نسبيًا.

بدوره قال الناطق بإسم هيئة الطيران المدني في الصين ليو لوسونغ للصحافيين إنه "تم العثور على أحد صندوقي الطائرة الأسودين من دون توضيح أي منهما مع الإشارة إلى أنه "متضرر جدا".

وحسب المتحدث الصيني، فإن كل طائرة مجهزة بصندوقين أسودين لتسجيل معطيات الرحلة عادة، أحدهما يتيح للمحققين الاستماع إلى المحادثات في قمرة القيادة والآخر درس معلومات أساسية مثل السرعة والارتفاع".

وحتى الآن، لم يُعثر على أي ناج من تحطم الطائرة التي سقطت عموديا تقريبا قبل أن تشتعل، وما يزال مئات من رجال الإطفاء والعسكريين والأطباء والمتطوعين إلى جانب مسؤولين سياسيين يعملون للبحث عن أثر للركاب أو أمتعتهم الشخصية والصندوق الأسود الثاني.

ويأتي ذلك في وقت ما يزال فيه مئات من رجال الإطفاء والعسكريين والأطباء والمتطوعين إلى جانب مسؤولين سياسيين يعملون للبحث عن أثر للركاب أو أمتعتهم الشخصية والصندوق الأسود الثاني.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة الداخلية "إم يو5735"، والتابعة لشركة شرق الصين، الإثنين على هضبة جبلية في وازهو (جنوب) أثناء توجهها من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) إلى كانتون (جنوب).

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا يوم وقوع الحادثة إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن".

المصدر:يونيوز

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