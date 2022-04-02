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لافروف لنظيره الهندي: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۴۳۹
تأريخ النشر: 01 April 2022

وقال لافروف خلال لقائه نظيره نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي، اليوم الجمعة، إن "زملاءنا الغربيين يرغبون الآن في استخدام أي قضية دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا".

وأوضح ان روسيا تقدر رؤية الهند للامور من زوايا مختلفة، ووقوفها الى جانب روسيا.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي في تصريحات للصحفيين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة بينما لا توجد خطط أو اتفاقيات نهائية.

وقال لافروف: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، فلا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".

وأضاف: "سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات التي يجب التوصل إليها. وهذه الاتفاقيات بشكل عام يجب أن تتشكل أولا. يتم التحضير لرد منا، وهناك تحرك إلى الأمام، في المقام الأول من حيث الاعتراف باستحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل، وضع غير نووي وغير تكتلي ومحايد. هذا هو المعترف به الآن على أنه ضرورة مطلقة".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

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