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مكتب سلامة الطيران يعلن العثور على أكثر من 40 ألف قطعة من حطام الطائرة المنكوبة

أعلن رئيس مكتب سلامة الطيران الصينية تشو تشاو، العثور على أكثر من 40 ألف قطعة من حطام الطائرة المنكوبة جنوبي البلاد، فيما أكد أن العمل جارٍ لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. في وقت أشار مسؤول صيني آخر الى أن تقرير التحقيق الأولي حول تحطم الطائرة سيكتمل في غضون 30 يومًا.
رمز الخبر: ۶۵۴۳۷
تأريخ النشر: 01 April 2022

أعلن رئيس مكتب سلامة الطيران في الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، تشو تاو، أن أكثر من 40 ألف قطعة من حطام طائرة شركة طيران شرق الصين التي تحطمت مؤخراً في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، قد تمت استعادتها حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف تشو تاو، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن معظم قطع الحطام نُقلت إلى موقع تخزين من أجل فرزها وإجراء المزيد من الفحصوصات لها، لافتًا إلى أن إجمالي مساحة البحث بلغ قرابة 10 ملايين متر مربع.

واستُخدمت خلال عمليات البحث والإنقاذ واسعة النطاق، 216 شاحنة إطفاء و16 طائرة بدون طيار.

وفي جانب آخر من حديثه، كشف تشو تاو، أنه يجري حاليًا تحليل بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرق الصين والتي تحطمت في جنوبي الصين يوم 21 آذار/مارس.

وقال المسؤول الصيني إن التحليلات الأولية تجري حاليًا بعد تحديد والتقاط صور لبيئة موقع حادث التحطم وانتشار الحطام وآثار الارتطام.

كما يقوم علماء الطيران بدراسة وتقدير الافتراضات بشأن مسار الطائرة ووضعها وقوة ارتطامها عند سقوطها على الأرض، وفقا لما قاله تشو في مؤتمر صحفي.

وتابع: "من خلال تحليل بيانات النظام الآلي لرادار مراقبة الحركة الجوية، نحاول الآن استعادة الحالة الحقيقية للرحلة قبل وقوع الحادث، " مضيفًا أنه يجري حاليًا أيضًا فحص المعلومات بشأن ركاب الطائرة والأمتعة والبضائع والبريد.

فيما أعلن مسؤول صيني آخر خلال المؤتمر الصحفي، انه من المتوقع أن يكتمل تقرير التحقيق الأولي حول تحطم الطائرة الصينية لشركة شرقي الصين للخطوط الجوية في غضون 30 يوما من الحادث.

وتحطمت الطائرة من طراز بوينغ 737 خلال رحلتها من مدينة كونمينغ إلى مدينة قوانغتشو، لتسقط في منطقة جبلية في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي، عند حوالي 2:38 من بعد ظهر يوم 21 مارس الجاري، ما أدى إلى مصرع 132 شخصاً كانوا على متنها، بما فيهم 123 راكباً و9 أعضاء هم طاقم الطائرة.

المصدر:يونيوز

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