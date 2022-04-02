35 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها في مدينة القدس المحتلة.

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، على الرغم من تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءاتها وحواجزها في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة أوقاف القدس، إن "قرابة 35 ألفاً صلوا الجمعة في المسجد الأقصى رغم مضايقات قوات الاحتلال وانتشارها المكثف في الطرق المؤدية للأقصى".

وأضافت الأوقاف أن "قوات الاحتلال فتشت الوافدين للأقصى وتحققت من هوياتهم الشخصية".

ونشرت شرطة الاحتلال ثلاثة آلاف من قواتها في مناطق الاحتكاك بمدينة القدس، وفق وسائل إعلام عبرية.

يذكر، أن قوات الاحتلال فرضت قيود مشددة على حركة المصلين الوافدين للأقصى بحجة إجراءات أمنية لمنع وقوع عمليات فدائية.

المصدر:يونيوز