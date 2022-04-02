لليوم الثاني على التوالي .. سعيّد يلتقي بودن ويبحث معها الاوضاع الداخلية للبلاد

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الاوضاع الداخلية للبلاد، إلى جانب التطرق إلى مخرجات جلسة الحكومة الخميس.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الاوضاع الداخلية للبلاد، إلى جانب التطرق إلى الملفات التي تم تداولها في جلسة الحكومة الخميس.

وقال بيان للرئاسة التونسية، أمس الخميس، ان سعيد استقبل رئيسة الحكومة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعيد إعلانه حل البرلمان التونسي ليل الاربعاء.

وأوضح انه تم "تناول جملة من المواضيع تتعلق بالسير العادي لدواليب الدولة وضرورة استمراريتها، إلى جانب التطرق إلى النصوص التي تم تداولها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بالقصبة".

وكان سعيّد أعلن حلّ مجلس النواب المجمد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، بعد اجتماع افتراضي للمجلس صوّت فيه 116 نائبًا على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.

المصدر:يونيوز