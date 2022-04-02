الرباط توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع جزر القمر شملت عددًا من مجالات التعاون الثنائي

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره بجزر القمر ظهير ذو الكمال، توقيع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.

وأفاد الجانبان في بيان مشترك، صدر في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر، التي عقدت يوم أمس الخميس بالداخلة، بأن البلدين استعرضا أوجه التقدم المحرز في تعاونهما في المجالات ذات الأولوية من قبيل التعليم العالي والاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والشؤون الإسلامية والتكوين المهني والثقافة.

وأعرب البيان، عن قلق البلدين العميق إزاء استمرار العديد من بؤر التوتر في إفريقيا وانعكاساتها على السلم والاستقرار في القارة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإفريقية.

جاء ذلك في ختام الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر، التي احتضنها مدينة الداخلة بإقليم الصحراء.

وشملت الاتفاقيات عدة مجالات، أهمها الاستثمار والسياحة والتجارة والضرائب والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والتشغيل والطاقة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي.

ووقع الاتفاقيات كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره بجزر القمر ظهير ذو الكمال

وكانت جزر القمر أول دولة افتتحت قنصلية عامة لها في العيون كبرى حواضر الصحراء في أواخر سنة 2019، وتعد من الداعمين الأوائل للمغرب في قضية الصحراء.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وبهذه المناسبة، أعرب اتحاد جزر القمر عن شكره للملك على المشاركة المتميزة للمملكة في مؤتمر شركاء التنمية لاتحاد جزر القمر، الذي انعقد في باريس يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر 2019، وعلى مساهمته الهامة في مخطط "جزر القمر الناشئة في أفق 2030.

المصدر:يونيوز