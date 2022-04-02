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بعد إعلانه حلّ البرلمان .. الرئيس سعيد: الانتخابات البرلمانية لن تُجرى بعد 3 أشهر

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان، مشددًا على أن القانون سيكون هو الفيصل، وقال إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد 3 أشهر.
رمز الخبر: ۶۵۴۳۰
تأريخ النشر: 01 April 2022

استغرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر، عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، قائلاً "من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق".

وأعرب سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات نزار بن ناجي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب.

واعتبر خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور هو واهم، على حد وصفه.

وينص الفصل الـ89 من الدستور التونسي على أنه إذا تم حل مجلس النواب يجب إجراء الانتخابات التشريعية في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

كما شدّد الرئيس التونسي على أن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن نهبوا مقدراتها ومع من يلجؤون للعنف ويقسّمون الشعب، حسب قوله.

وحذّر سعيّد كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان، مشددًا على أن القانون سيكون هو الفيصل، وفق تعبيره.

هذا وكشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس، عن رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

وأظهرت الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين فيها، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.

وجاء الإعلان عن النتائج خلال لقاء الوزير بن ناجي، سعيّد، حيث تلا الوزير نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تم تنظيمها على مدار الأشهر الماضية.

وتهدف هذه الاستشارة لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وستفضي إلى استفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليو، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.

وبخصوص نظام الاقتراع المفضل اختار 70.7 بالمئة من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الاقتراع على القوائم.

وحول النظام السياسي المفضل لدى التونسيين، كشفت نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أن 86.4 بالمئة مع نظام رئاسي، و8 بالمئة مع نظام مختلط، و3.1 مع نظام برلماني.

وفي ما يتعلق بأهم الإصلاحات التي يجب القيام بها لتطوير الحياة السياسية في تونس، اختار 60.8 بالمئة من المشاركين في الاستشارة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.

وفضّل 38 المئة من المشاركين تعديل الدستور و36.5 بالمئة صوّتوا لصالح وضع دستور جديد.

وعن دور القضاء في إرساء العدالة، وما إذا كان القضاء في تنظيمه الحالي يحقق العدالة المنشودة، كانت إجابة 75.7 بالمئة من المشاركين بـ"لا"، بينما أجاب 18.1 بالمئة بـ"نعم".

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيا الاتصالات المكلف، إنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ''جبانة'' ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية.

وأشار سعيد إلى أن الاستشارة الوطنية هي نوع من الاستفتاء الإلكتروني، وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالأمر الغريب أو المستجد.

وأكد أن الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية "ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة".

يذكر أنه تم فتح باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية في تونس في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، في إطار خريطة طريق وضعها الرئيس التونسي في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

المصدر:يونيوز

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