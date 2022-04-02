القاهرة توقّع اتفاقية تجارية مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية

وخلال الزيارة، التقت باربيفاي بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتجارة المصرية، فقد "تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية".

وجرى خلال المناقشات تناول "أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية (الكويز) وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين". وفق البيان نفسه.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وكيان الاحتلال تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث اتفق البلدان خلال آذار/مارس الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط في نيسان/أبريل المقبل.

وبالتزامن مع الإعلان عن تدشين خط الطيران، وافقت سلطات الاحتلال على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر الأردن.

ويعد هذا ثاني خط لتصدير الغاز من الاراضي المحتلة إلى مصر تمت الموافقة عليه بسبب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مصر.

ووفق تقديرات وزارة الطاقة الصهيونية، من المتوقع أن يصل تصدير الغاز الإسرائيلي عبر الخط الجديد من 2.5 إلى 3 مليارات متر مكعب خلال العام 2022، وقد يرتفع إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات القادمة.

وبدأ تصدير الغاز الطبيعي من كيان الاحتلال إلى مصر في العام 2020، وبلغ في ذلك العام حوالي 2.17 مليار متر مكعب.

وتعتبر مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الاحتلال في العام 1979، واقتصرت العلاقات بينهما حتى وقت قريب على التعاون الأمني وعلاقات اقتصادية محدودة.

المصدر:يونيوز