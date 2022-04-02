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وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماع وزراء خارجية "الدول المجاورة لأفغانستان، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الدولية اضافة الى الاتفاق النووي الايراني.
رمز الخبر: ۶۵۴۲۷
تأريخ النشر: 01 April 2022

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن قطر شاركت في التسوية السياسية لعدد من القضايا الساخنة وقدمت إسهامات كبيرة للسلام والتعاون الدوليين.

وخلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تونشي بمقاطعة آنهوي بشرقي الصين، على هامش اجتماع دول الجوار الأفغاني، أضاف وانغ يي أن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في تعزيز وحدتها وتنميتها وبناء هيكل أمني جماعي في المنطقة.

ودعا الجانبان إلى مواصلة دعم بعضهما البعض في حماية مصالحهما الأساسية وتعزيز مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع استراتيجية التنمية في قطر، واعرب وانغ عن استعداد الصين لأن تكون شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل وموثوقًا ومستقرًا لقطر في التعاون في مجال الطاقة، وأن تعمل بنشاط على توسيع التعاون في سلسلة الصناعة بأكملها.

من جانبه، أشاد الوزير القطري بدور الصين المهم في معالجة قضية أفغانستان، وأثنى على موقف الصين الموضوعي والعادل تجاه فلسطين، وهنأ الصين على الاستضافة الناجحة لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال بن عبد الرحمن، إن قطر تولي أهمية كبيرة لمبادرة الحزام والطريق، وترغب في أن تكون مشاركا نشطا بها، متعهدا بمواصلة قطر تسهيل استثمار الشركات الصينية لديها.

وأكد دعم قطر القوي لمبدأ صين واحدة ومعارضتها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين، مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين مستمر في التوسع.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الصين أصبحت أهم شريك لقطر في مجال الطاقة، وأن بلاده على استعداد لأن تكون موردا مستداماً ومستقرًا للطاقة للصين.

واتفق الجانبان على تعزيز رفع مستوى التعاون بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، حيث أعرب بن عبد الرحمن عن دعمه لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي قريبا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء مواضيع أخرى، من بينها الاتفاق النووية الإيرانية.

المصدر:يونيوز

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