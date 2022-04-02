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الأمن الفيدرالي يعتقل 10 مسلحين من "هيئة تحرير الشام" الارهابية في 9 مناطق روسية

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، في تسع مناطق روسية.
رمز الخبر: ۶۵۴۲۶
تأريخ النشر: 01 April 2022

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، في تسع مناطق روسية.

وجاء في بيان للسلطات الروسية: "أوقف جهاز الأمن الروسي، بدعم من الحرس الروسي، في جمهوريات باشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وإقليم كراسنودار، وأستراخان، وفولغوغراد، ونوفوسيبيرسك، وتولا، وتيومن، أنشطة 10 عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام (المتواجدة على الاراضي السورية)".

وأفاد مكتب الأمن الفيدرالي بأنه، وبعد عمليات التحقق، تبين أن "الإرهابيين قاموا بإنشاء شبكة أقاليمية واسعة لجمع الأموال وتكديسها وتحويلها إلى حسابات وبطاقات مصرفية مسجلة لأطراف ثالثة، وفي المستقبل ستوجه هذه الأموال المتلقاة بذريعة الصدقات لتلبية احتياجات المسلحين في منطقة إدلب التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا".

وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط وسائل الاتصال وأدوات الدفع وغيرها من المواد الوثائقية التي تؤكد أنشطتهم غير القانونية. وتتواصل عمليات التحقيق مع الموقوفين.

المصدر:يونيوز

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